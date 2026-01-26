Sono passati dieci giorni dall’efferato omicidio di Giovanni Musu che ha sconvolto la comunità di Carbonia.

Oggi c’è grande attesa per l’esito degli accertamenti tecnici irripetibili che si terranno nel reparto Investigazioni scientifiche dei carabinieri di Cagliari. Ci sono da analizzare gli abiti e altri oggetti dei due indagati per l’omicidio, William Serra e Marco Atzeni, entrambi di Carbonia e entrambi conoscenti della vittima.

Il cadavere di Musu era stato ritrovato all’ingresso della pineta di Rosmarino, il grande parco nel cuore della città mineraria. È stato ucciso con nove coltellate e poi l’assassino ha provato a far sparire il cadavere con il fuoco dopo aver bruciato anche i suoi documenti. Probabilmente il proposito era quello di renderlo irriconoscibile, ma l’allarme era scattato prima.

