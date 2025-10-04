Nuova stagione di esercitazioni, grandi manovre di mezzi militari nel SulcisAl porto di Sant’Antioco la nave Severine, tra container e blindati
Grandi manovre preparatorie nel Sulcis in vista della nuova stagione di esercitazioni nel poligono di Capo Teulada.
Le strade fra il porto di Sant’Antioco e Sant’Anna Arresi durante la settimana sono state animate da un intenso via vai di mezzi pesanti carichi di blindati, approdati in banchina dopo il viaggio via mare effettuato a bordo della Severine, nave Ro-Ro battente bandiera maltese che fa capo a CLdN RoRo, compagnia che ha sede in Lussemburgo meglio nota sotto l’insegna Cobelfret-Compagnie Belge D'Affrêtements, che collabora col ministero della Difesa.
In porto, fra tende allestite e container militari, sono stati avvistati anche dei carri armati.
«Il movimento di mezzi verso la base di Teulada è costante ed è la testimonianza che la stagione delle bombe è rincominciata», fanno sapere dal collettivo antimilitarista A Foras, «e che il genocidio del popolo palestinese e tutte le guerre vengono preparate qua». In Sardegna.
(Unionline/E.Fr.)