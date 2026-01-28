Emergenza nella notte a Carloforte: nave carica di bestiame in avaria davanti agli scogliIn volo l’elicottero della Guardia Costiera per assistere l’equipaggio della Blue Ocean A, ferma a Punta Spalmatore di Fuori
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Emergenza nella notte per una nave che trasporta bestiame, in avaria davanti agli scogli di Punta Spalmatore di fuori, a Carloforte.
I motori del cargo Blue Ocean A, battente bandiera di Saint Kitts and Nevis, paese caraibico, in viaggio tra Great Bitter Lake, in Egitto, e Cartagena, in Spagna, sono andati in avaria davanti allo costa sud occidentale della Sardegna e la nave è diventata ingovernabile.
Il comandante ha lanciato l’Sos e ha gettato l’ancora a ridosso della costa dell’isola di San Pietro. Sul posto sono intervenuti la Guardia Costiera di Carloforte e il comando della centrale di Cagliari. In arrivo un rimorchiatore per mettere in sicurezza la nave, mentre gli elicotteri della Guardia Costiera sono pronti a evacuare l’equipaggio.
(ha collaborato Fabio Murru)