Emergenza nella notte per una nave che trasporta bestiame, in avaria davanti agli scogli di Punta Spalmatore di fuori, a Carloforte.

I motori del cargo Blue Ocean A, battente bandiera di Saint Kitts and Nevis, paese caraibico, in viaggio tra Great Bitter Lake, in Egitto, e Cartagena, in Spagna, sono andati in avaria davanti allo costa sud occidentale della Sardegna e la nave è diventata ingovernabile.

Il comandante ha lanciato l’Sos e ha gettato l’ancora a ridosso della costa dell’isola di San Pietro. Sul posto sono intervenuti la Guardia Costiera di Carloforte e il comando della centrale di Cagliari. In arrivo un rimorchiatore per mettere in sicurezza la nave, mentre gli elicotteri della Guardia Costiera sono pronti a evacuare l’equipaggio.

(ha collaborato Fabio Murru)

