Ancora un incidente, l'ennesimo, in uno degli ingressi di Carbonia che per vent'anni è stato dimenticato dal Comune: due auto – una Fiat Punto e una Opel Corsa – e un furgone sono stati protagonisti di un tamponamento all'incrocio fra la strada statale 126 e la località Sirai, nevralgico punto di ingresso e uscita dalla città per chi proviene da Iglesias Cortoghiana e Portoscuso ed è diretto nel basso Sulcis.

Per fortuna non si registrano feriti fra i conducenti e i passeggeri. Sul posto due pattuglie della polizia locale per stabilire la dinamica, accertare le responsabilità e dirigere il traffico in un settore delicato e difatti in alcuni momenti si è creata una lunga coda di veicoli provenienti da Flumentepido da una parte e dalla rotonda del piano artigianale dall'altra. L'incrocio fra la statale 126 e Sirai è l'unico rimasto escluso negli ultimi 20 anni dal massiccio piano di messa in sicurezza della statale 126 che ha visto la nascita di otto rotonde.

In questo crocevia importantissimo ogni amministrazione comunale che si è succeduta non è mai riuscita a trovare una soluzione finalizzata alla messa in sicurezza di questa arteria extraurbana priva anche di semafori.

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