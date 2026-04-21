Quando è arrivata in ospedale era in codice giallo, ma è rimasta bloccata dentro l’ambulanza per diverse ore e appena i medici del pronto soccorso l’hanno visitata, le sue condizioni si sono aggravate: era in codice rosso.

È accaduto nell’ospedale di Carbonia lo scorso fine settimana. Una paziente di 91 anni di Domusnovas da venerdì è ricoverata nel reparto di Chirurgia. Quando è arrivata in ospedale, nel piazzale del Sirai c’erano tredici mezzi di soccorso. Hanno atteso per ore prima che i pazienti accedessero al triage.

Scene che purtroppo sono frequenti nell’ospedale sulcitano, con le immancabili proteste di parenti e volontari del soccorso.



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