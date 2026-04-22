Il Comune di Sant’Anna Arresi ha emesso nei giorni scorsi un avviso di sollecito per rimuovere le imbarcazioni dal canale navigabile di Porto Pino. Tale sollecito arriva a seguito dell’avvio degli importanti lavori di manutenzione straordinaria del canale.

Come previsto dall’ordinanza emessa lo scorso 4 aprile si rende necessario sgomberare il canale per effettuare i lavori in totale sicurezza. Pertanto tutti i diportisti, pescatori proprietari delle imbarcazioni a motore e altre unità galleggianti, compresi anche eventuali relitti presenti sul fondo che vengano immediatamente rimossi.

Nell’ordinanza di rimozione sono compresi anche i gavitelli e parabordi e qualsiasi oggetto che possa ostacolare il corretto svolgimento dei lavori. Nell’avviso il Comune tiene a precisare che in caso alcune imbarcazioni non vengano rimosse nei tempi previsti dall’ordinanza, verranno rimosse con un addebito dei costi sostenuti per la rimozione a carico dei responsabili.

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