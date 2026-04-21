È ufficialmente partito domenica mattina, a Santadi, il progetto “Sboccia un Fiore nel Sulcis”, promosso dall’Unione dei Comuni del Sulcis e finanziato dalla Regione, che mette in rete eventi, tradizioni e comunità dei cinque comuni coinvolti.

Dalle prime ore della giornata piazza Marconi e il centro del paese si sono animati con una grande partecipazione di pubblico, confermando fin da subito il forte interesse verso un’iniziativa che punta a valorizzare il territorio in modo condiviso e coordinato.

L’inaugurazione ufficiale è stata aperta dal taglio del nastro, alla presenza del presidente dell’Unione dei Comuni del Sulcis e dei sindaci di Santadi, Nuxis, Tratalias, Villaperuccio e Perdaxius, che hanno sottolineato l’importanza di questo progetto come risultato concreto di collaborazione tra amministrazioni, associazioni e comunità locali.

Nel corso della mattinata sono intervenuti i rappresentanti istituzionali, evidenziando come “Sboccia un Fiore nel Sulcis” rappresenti un punto di partenza per una nuova visione di promozione territoriale, capace di unire identità, tradizioni e sviluppo locale.

L’evento ha già registrato numeri significativi: circa 30 espositori tra artigiani, produttori e realtà locali stanno animando gli spazi dedicati, offrendo ai visitatori un primo assaggio delle eccellenze del Sulcis, tra enogastronomia, artigianato e cultura.

La giornata è proseguita con un ricco programma di attività tra degustazioni, laboratori, visite guidate, musica e momenti di intrattenimento, trasformando Santadi nel cuore pulsante di questo percorso condiviso.

“Sboccia un Fiore nel Sulcis” continuerà nelle prossime settimane toccando tutti i comuni dell’Unione, con l’obiettivo di costruire una rete territoriale forte, capace di valorizzare in modo autentico le risorse locali e rafforzare il senso di appartenenza delle comunità.

(Unioneonline)

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