Carbonia abbraccia un nuovo-vecchio pellegrino del cammino di Santu Jacu: è Giuseppe Joseph Medda. Nato a Carbonia e trasferitosi in Francia all’età di tre anni, ha sempre conservato un legame profondo con la sua città natale. Grande camminatore, da alcuni anni percorre itinerari in diverse parti del mondo ed è proprio questo spirito di viaggio e di ricerca lo ha riportato oggi a Carbonia, raggiunta a piedi dopo aver completato il Cammino religioso di Santu Jacu. Partito da Porto Torres nel giorno di Pasqua, Giuseppe ha percorso circa 400 chilometri fino a Cagliari, per poi proseguire il suo cammino verso il Sulcis e i luoghi d’origine della sua famiglia. Un’esperienza ancora più significativa perché affrontata in direzione nord-sud, seguendo il percorso in senso inverso rispetto a quello tradizionalmente segnalato. Ad accoglierlo sono stati gli assessori alla Cultura Giorgia Meli, alle Politiche Sociali Irina Piras e agli Affari Generali Nino Spanu, insieme al presidente del Consiglio comunale e l’associazione Amici del Cammino di Santu Jacu. Una visita significativa, che racconta il legame con le proprie radici e il valore del cammino come esperienza di scoperta e ritorno alle origini.

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