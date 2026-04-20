Carbonia, tassa di soggiorno: stop del Comune senza sanzioniSarà quindi possibile effettuare la comunicazione e il versamento entro il 30 aprile
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Il Comune di Carbonia ha introdotto di recente dopo il nullaosta anche del Consiglio comunale l'imposta di soggiorno: previsto uno stop (senza mora a carico degli esercenti) a cause delle difficoltà legate all'avvio del servizio. Gli operatori del settore alberghiero ed extra-alberghiero giorni fa avrebbero infatti dovuto osservare il termine per la comunicazione delle presenze e il versamento dell’imposta di soggiorno relativi al periodo 1–31 marzo. "Considerato - analizza l'assessore alle Attività Produttive Michele Stivaletta - che si tratta del primo mese di applicazione dell’imposta e tenuto conto delle iniziali difficoltà legate all’avvio del sistema, l’amministrazione comunale ha previsto una fase di accompagnamento". Sarà quindi possibile effettuare la comunicazione e il versamento entro il 30 aprile, senza applicazione di sanzioni: "Una scelta - conclude - volta a facilitare le strutture in questa prima fase e a garantire un passaggio graduale al nuovo sistema".