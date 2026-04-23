È un compleanno speciale quello della Corale “Caterina Cittadini” di Cortoghiana: ha compiuto 30 anni. C’è una forma di memoria che non appartiene infatti ai libri né agli archivi, ma vive nel respiro delle voci che si accordano. Nella chiesa di Cristo Re questa memoria ha trovato forma e suono nel concerto celebrativo di una delle realtà più significative del territorio.

È diretta da Mariano Garau e consta dei primi soprani Cristina Murtas, Sabrina Piras, Marinella Piras, Elena Biancu, dei secondi soprani Ornella Piras, Gabriella Tidu, Maria Rita Pili, Carla Murtas, quindi dei primi contralti Maria Angius, Simona Giannoni, Patrizia Pitzus, Maria Rita Fois, dei secondi contralti Maria Dolores Salaris e Doriana Lai. «Non una ricorrenza – dice il direttore - ma una soglia attraversata insieme».

Attorno alla Corale, altre presenze hanno dato testimonianza: il coro Concordia Villa Ecclesiae di Iglesias con la cultura mineraria, la Polifonica femminile di Tonara intreccio di tradizione e contemporaneità, la Polifonica Chorodia di Calasetta ha spaziato dal gospel al blues.

Durante la celebrazione, il percorso narrativo “Briciole d’amore” ha dato forma a una biografia collettiva. Dall’asilo San Girolamo, dove suor Fidalma – presente con emozione discreta – seminava quotidianamente piccoli gesti di bellezza, si è dipanato il filo di una storia fatta di canti e parole. Con l’arrivo della maestra Angelina Figus il coro ha trovato una fisionomia che ancora oggi ne costituisce la cifra più autentica. Dal 2016, sotto la direzione di Garau, si prosegue nel segno della continuità.

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