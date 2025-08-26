Intervento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico per il recupero di alcuni escursionisti in difficoltà sul sentiero della terza tappa del Cammino Minerario di Santa Barbara che collega la frazione di Masua a Cala Domestica.

L’allarme è stato lanciato poco prima delle 18 dalla Centrale Operativa del 118, a seguito della segnalazione di altri escursionisti. Sul posto dodici tecnici delle stazioni di Iglesias, Cagliari e Medio Campidano, suddivisi in squadre per coprire l’intero percorso. Una squadra è partita da Masua in direzione di Cala Domestica, mentre un’altra ha raggiunto Cala Domestica per poi muoversi in senso opposto, così da garantire una ricerca a tenaglia di uno dei componenti, un sessantenne di origini abruzzesi.

L’uomo è stato poi ritrovato, fortunatamente in buone condizioni di salute, ma affaticato e disidratato, ed è riuscito a proseguire lungo il sentiero di rientro accompagnato dai tecnici.

In supporto alle operazioni è stato attivato anche l’elisoccorso AREUS di base a Cagliari con l’equipe medica, il tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino e l'ambulanza della Croce Azzurra di Buggerru.

