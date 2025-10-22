Tre imbarcazioni impegnate in attività di pesca con reti a strascico, a circa 20 miglia a ovest dell'isola di Sant'Antioco e nonostante il fermo vigente, sono state fermate dalla Guardia Costiera.

Le attività di pesca illegale sono state documentate anche attraverso riprese video aeree.

Per i tre comandanti sono scattate sanzioni amministrative per un totale di 6.000 euro.

Sequestrati i circa 150 kg di pescato e le tre reti a strascico impiegate.

