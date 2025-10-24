Cercavano da tempo i responsabili di diversi furti avvenuti nelle ultime settimane a Giba e alcune informazioni raccolte sul territorio li hanno messi sulle tracce di un 51enne già noto alle forze dell’ordine, residente a Nuxis.

Ieri sera i carabinieri della Stazione di Giba, quando l’hanno visto circolare in paese, hanno deciso di fermarlo e perquisirlo, trovando materiale da scasso.

Così, con l’ausilio di altre pattuglie, hanno esteso la perquisizione alla proprietà rurale dell’uomo, dove secondo alcune testimonianze il 51enne aveva nascosto la refurtiva. E lì hanno trovato attrezzatura edile proveniente da due furti denunciati ai primi di ottobre e una Lancia Y rubata lo scorso maggio.

Sequestrate anche 30 cartucce calibro 22 detenute illegalmente. La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari. Il 51enne è stato deferito in stato di libertà per ricettazione, le indagini continuano per individuare eventuali ulteriori responsabilità e connessioni con altri episodi analoghi verificatisi nella zona.

