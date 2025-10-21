L'Azienda sanitaria di Carbonia ha varato un nuovo interessante programma per uno stile di vita sano e attivo in tutte le età: è partito infatti a Fluminimaggiore (ma coinvolgerà tutti i 23 Comuni della Provincia) il progetto “In forma insieme in allegria” - Gruppi di Cammino” organizzato dalla Asl sotto la direzione dei dottori Alessandra Argiolas e Francesco Piras, responsabili scientifici e dirigenti medici del Dipartimento di prevenzione, e in sinergia con il Comune e con l’Università della terza età. Promuove l’adozione consapevole di un modo attivo per contribuire alla prevenzione di malattie croniche e a ridurne le complicanze, favorendo al contempo l’inclusione sociale. In prossimità della Casa della salute si è così svolta la camminata inaugurale del progetto in presenza del personale sanitario e di abitanti del paese. I Gruppi di Cammino "sono - rimarca Alessandra Argiolas - gruppi di persone che si trovano regolarmente insieme per camminare, guidati da un capo camminata, e rappresentano un’importante opportunità di salute e di socializzazione". La partecipazione è libera.

