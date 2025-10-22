Un violento acquazzone si è abbattuto su Carbonia intorno alle 13 di oggi, causando i consueti disagi alla circolazione. Come accade ogni volta che le precipitazioni sono abbondanti, la città è andata in tilt: numerose strade si sono allagate, rendendo difficili gli spostamenti.

Le zone più colpite sono, ancora una volta, il tratto basso di via Roma, dove l’acqua ha raggiunto il livello dei marciapiedi costringendo diversi automobilisti a fare marcia indietro, e la parte iniziale di via Dalmazia, anch’essa invasa dall’acqua.

Allagato, come spesso accade, anche l’incrocio tra via Mazzini e via Giovanni Maria Angioy, dove gli agenti della polizia locale sono stati costretti a chiudere temporaneamente la strada al traffico, in attesa dell’intervento dei volontari della Protezione civile Athena per lo svuotamento dell’area. Disagi infine in via Gramsci, dove un tombino è saltato dalla propria sede finendo sulla carreggiata.

