Carbonia commemora i 14 minatori morti nella tragedia di Pozzo schizorgiuCerimonia per ricordare le vittime dell’incidente del 19 ottobre 1937
Oggi Carbonia ha commemorato il 14 minatori che persa la vita in un tremendo incidente sul lavoro nella galleria di Pozzo Schisorgiu il 19 ottobre del 1937. La mattina di quel giorno il capo del Governo, Benito Mussolini, firmava il decreto che sanciva la nascita del Comune di Carbonia, il pomeriggio dieci minuti prima della conclusione del turno di lavoro, 14 minatori persero la vita in una tragica esplosione. Otto si salvarono.
Nel pozzo di Schisorgiu, nell’area dove ora sorge il parcheggio di un supermercato, all’incrocio tra la via Logudoro e la via Dalmazia, stamattina è avvenuto una commovente cerimonia in ricordo dei poveri minatori che furono fra i primissimi protagonisti di uno dei più gravi incidenti sul lavoro che segnarono gli inizi insieme tragici ed eroici della neonata città di Carbonia.