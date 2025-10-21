Un controllo nato da una lite domestica si è trasformato in un’operazione antidroga. La scorsa notte i carabinieri di Sant’Antioco, con il supporto dei colleghi di San Giovanni Suergiu, hanno arrestato un uomo di 60 anni, disoccupato e residente in paese, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo quanto ricostruito, i militari sono intervenuti in una casa dopo una richiesta di aiuto per un acceso diverbio familiare.

Una volta riportata la calma e verificato che nessuno fosse rimasto ferito, i carabinieri avrebbero notato alcuni elementi che facevano sospettare la presenza di attività illecite all’interno della casa.

La successiva perquisizione personale e domiciliare ha portato al rinvenimento di circa 18 grammi di cocaina e di 1.025 euro in contanti, somma che gli investigatori ritengono possa provenire dall’attività di spaccio.

Nel corso dell’operazione è stato inoltre denunciato in stato di libertà un 59enne pensionato, anche lui residente a Sant’Antioco e già noto alle forze dell’ordine, che si trovava nell’abitazione e deteneva 3,4 grammi della stessa sostanza.

Dopo le formalità di rito, il sessantenne è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della caserma di Carbonia, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo davanti al Tribunale di Cagliari.

(Unioneonline/Fr.Me.)

