Giornata di lavori domani, mercoledì 22 ottobre 2025, nel territorio di Iglesias: le squadre di Abbanoa eseguiranno un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta idrica situata in corrispondenza dell’attraversamento della linea ferroviaria Decimomannu–Iglesias, al chilometro 38,690.

Per consentire le operazioni sarà necessario sospendere l’erogazione dell’acqua nel distretto di Serra Pedrosa, dalle 9.15 fino al termine dei lavori, previsto intorno alle 18. Durante la giornata si potranno verificare cali di pressione e temporanee interruzioni del servizio.

Il gestore ha assicurato che i tecnici faranno il possibile per ridurre i tempi di intervento e ripristinare la fornitura in anticipo, qualora le operazioni dovessero concludersi prima del previsto.

Eventuali anomalie o segnalazioni potranno essere comunicate al numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24. Abbanoa informa inoltre che, al momento del ripristino del servizio, l’acqua potrà presentarsi temporaneamente torbida, a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

