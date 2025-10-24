Muore folgorato da un fulmine mentre fa la doccia: tragedia a Sant’Anna ArresiFernando Pirosu, 67 anni, ucciso da una scarica durante il temporale
Tragedia durante il temporale che mercoledì sera ha investito il Sulcis: Fernando Pirosu, sessantasettenne di Teulada, ma residente a Sant’Anna Arresi, è morto a causa di una scarica elettrica causata da un fulmine caduto nei pressi del suo terreno.
L’uomo era sotto la doccia e il fenomeno di conduzione è stato terribilmente letale.
Una morte assurda, nella località Foxi, dove l’uomo si era recato per controllare il suo bestiame.
