Tragedia durante il temporale che mercoledì sera ha investito il Sulcis: Fernando Pirosu, sessantasettenne di Teulada, ma residente a Sant’Anna Arresi, è morto a causa di una scarica elettrica causata da un fulmine caduto nei pressi del suo terreno.

L’uomo era sotto la doccia e il fenomeno di conduzione è stato terribilmente letale.

Una morte assurda, nella località Foxi, dove l’uomo si era recato per controllare il suo bestiame.

