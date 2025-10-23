Un 50enne di Iglesias, ritenuto responsabile di un’attività di spaccio nella sua abitazione, è stato arrestato dagli uomini della polizia di stato.

Nel corso di una perquisizione domiciliare gli agenti hanno rinvenuto diversi involucri contenenti 810 grammi di marijuana, 4 grammi di cocaina e la somma di 115 euro suddivisa in banconote di piccolo taglio e materiale vario utile al confezionamento dello stupefacente come buste di plastica, bilancini di precisione e una macchina per il sottovuoto.

L’arresto è già stato convalidato senza l’applicazione di alcuna misura nel corso dell’udienza tenutasi ieri mattina.

