La Polizia di Stato di Carbonia ha tratto in arresto due persone con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I due in auto, alla vista della volante, si sono dati a precipitosa fuga lungo la statale 130 lanciando dalla macchina durante l’inseguimento un involucro nero recuperato dai poliziotti contenente 850 grammi di marijuana. Giunti nel centro abitato di Musei sono stati fermati e bloccati.

A seguito della successiva perquisizione domiciliare i poliziotti hanno rinvenuto altri 150 grammi circa sempre di marijuana, bilancini di precisione, sostanza da taglio e materiale vario utile al confezionamento.

I due uomini di 35 e 33 anni, su disposizione del pm di turno, sono stati portati in carcere a Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria

