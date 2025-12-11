i soccorsi
11 dicembre 2025 alle 13:41aggiornato il 11 dicembre 2025 alle 13:44
Incidente sul lavoro a Nuxis: giovane operaio in codice rosso al BrotzuRimasto con il braccio intrappolato in un macchinario, ha riportato una frattura
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente sul lavoro questa mattina a Nuxis. Secondo quanto ricostruito, un giovane operaio sarebbe rimasto incastrato in un macchinario, riportando la frattura del braccio.
La vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso.
***Notizia in aggiornamento***
(Unioneonline)
© Riproduzione riservata