Incidente sul lavoro questa mattina a Nuxis. Secondo quanto ricostruito, un giovane operaio sarebbe rimasto incastrato in un macchinario, riportando la frattura del braccio.

La vittima è stata soccorsa e trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso.

***Notizia in aggiornamento***

(Unioneonline)

