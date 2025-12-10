Iglesias, cadono contenitori di acidi a lezione di chimica: evacuata la scuolaSul posto carabinieri e vigili del fuoco per le opportune verifiche, le lezioni riprenderanno giovedì
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Incidente in una scuola di Iglesias.
Durante la lezione di chimica che si stava tenendo nel laboratorio di scienze sono caduti accidentalmente alcuni contenitori di acidi custoditi in un apposito armadietto, generando una situazione potenzialmente rischiosa per il personale e gli studenti.
In via precauzionale la dirigenza della scuola, in coordinamento con i Vigili del Fuoco e con i Carabinieri di Iglesias giunti sul posto, ha disposto l’evacuazione dell’intero edificio per consentire le verifiche di sicurezza necessarie.
La scuola ha comunicato che le lezioni riprenderanno regolarmente nella giornata di domani.
(Unioneonline)