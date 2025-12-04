È stato arrestato nella serata di ieri dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Iglesias un 20enne, pastore residente in città, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata durante un normale controllo in via Domusnovas. I militari, impegnati in un servizio di pattugliamento, hanno notato il giovane alla guida di un’utilitaria e lo hanno fermato per un controllo di routine. L’atteggiamento nervoso e la fretta di concludere la verifica hanno insospettito i carabinieri, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti.

Nel corso del controllo, il 20enne è stato trovato in possesso di 21,5 grammi di cocaina e di 230 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, elementi ritenuti compatibili con un’attività di spaccio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire una bilancia di precisione, completando il quadro indiziario.

Le armi regolarmente detenute dal giovane sono state ritirate insieme al relativo titolo autorizzativo. Dopo le formalità di rito in caserma, il ventenne è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo disposto dall’Autorità Giudiziaria.

