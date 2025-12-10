Sono arrivati a Roma i lavoratori Eurallumina per manifestare in sit-in davanti al Mimit durante la riunione sul futuro dello stabilimento di Portovesme convocata per oggi.

Dopo la clamorosa protesta con i lavoratori asserragliati a quaranta metri d'altezza per tredici giorni, è arrivato il giorno dell'attesa riunione.

Lavoratori e sindacati chiedono lo sblocco dei finanziamenti necessari alla continuità produttiva dello stabilimento o, come soluzione definitiva, la revoca delle sanzioni patrimoniali imposte alla Rusal (proprietaria russa dell'Eurallumina) dopo l'inizio della guerra in Ucraina.

«Le sanzioni - ricorda Enrico Pulisci, uno dei lavoratori che hanno dato vita al presidio sul silos - sono state imposte solo al nostro stabilimento, qui in Italia, mentre Svezia, Germania e Irlanda non hanno applicato sanzioni analoghe negli altri impianti europei della Rusal».

© Riproduzione riservata