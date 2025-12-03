Nasce “Passi di Gusto”: escursioni, show coocking e cultura lungo il Cammino Minerario di Santa BarbaraTra gli ospiti anche Damiano Carrara, Luigi Pomata e Leonildo Contis
Sono cinque le tappe di “Passi di Gusto” dal 29 novembre al 14 dicembre. L’evento, che si svolgerà lungo il Cammino Minerario di Santa Barbara nel cuore del Sud-Ovest della Sardegna, prevede un ricco calendario con cammini, enogastronomia e cultura da vivere tra le miniere, i vigneti e i sapori autentici dell’Isola. Un’esperienza che unisce cammino, convivialità e scoperta, invitando i camminatori e non, a vivere la Sardegna con lentezza, seguendo il ritmo dei passi e la genuinità dei suoi prodotti.
Le tappe del gusto, tra mare, vigneti e villaggi minerari accoglieranno show cooking, degustazioni con prodotti locali e incontri con alcuni dei protagonisti più amati della cucina sarda e nazionale: Damiano Carrara, Luigi Pomata, Leonildo Contis, Manuele Fanutza, Nicola Paulis e Andrea Amadei, insieme ai produttori del territorio. Ogni tappa sarà un racconto di identità e tradizione, tra pane e birra artigianale, carciofi spinosi del Sulcis e pecora nera di Arbus, tra un patrimonio secolare e siti minerari, che custodiscono l’anima più autentica dell’Isola.
Mauro Usai, presidente della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara ha sottolineato: «Con Passi di Gusto vogliamo raccontare la Sardegna partendo dai suoi territori più veri, dove la natura, il lavoro e la cultura si intrecciano da secoli. Il cibo diventa un linguaggio universale per parlare di identità, accoglienza e sostenibilità. È un modo per far scoprire la nostra storia non solo attraverso i luoghi, ma anche attraverso i sapori». Il presidente Usai continua: «Il Cammino Minerario di Santa Barbara non è solo un itinerario da percorrere, ma un modo di vivere la Sardegna, per valorizzare le nostre comunità, le nostre biodiversità con la collaborazione dell’Agenzia regionale Laore, e i nostri produttori».
Le tappe – La prima tappa dell’evento, andata in scena il 29 novembre, ha visto protagonisti di due centri di Nuxis e Santadi. Il programma ha previsto un’escursione alla scoperta del nuovo percorso da Rocce Pranedda a Barrancu Mannu passando per la Tomba dei giganti. Il 6 dicembre da Guspini a Montevecchio. Escursione, degustazione, laboratori, masterclass e show cooking con Luigi Pomata e Leonildo Contis. Il 7 dicembre da Giba a Masainas, con uno show cooking con lo chef Manuele Fanutza. Il 13 dicembre da Su Portu de su Trigu (Sant'Anna Arresi) a Candiani (Sant'Anna Arresi), con uno show cooking con lo chef Nicola Paulis. In programma anche una masterclass con il sommelier Andrea Amadei. L’ultimo giorno, il 14 dicembre da Tratalias a Palmas (San Giovanni Suergiu). Programmato uno show cooking con lo chef Damiano Carrara e talk con Andrea Amadei.