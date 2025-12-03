Sono cinque le tappe di “Passi di Gusto” dal 29 novembre al 14 dicembre. L’evento, che si svolgerà lungo il Cammino Minerario di Santa Barbara nel cuore del Sud-Ovest della Sardegna, prevede un ricco calendario con cammini, enogastronomia e cultura da vivere tra le miniere, i vigneti e i sapori autentici dell’Isola. Un’esperienza che unisce cammino, convivialità e scoperta, invitando i camminatori e non, a vivere la Sardegna con lentezza, seguendo il ritmo dei passi e la genuinità dei suoi prodotti.

Le tappe del gusto, tra mare, vigneti e villaggi minerari accoglieranno show cooking, degustazioni con prodotti locali e incontri con alcuni dei protagonisti più amati della cucina sarda e nazionale: Damiano Carrara, Luigi Pomata, Leonildo Contis, Manuele Fanutza, Nicola Paulis e Andrea Amadei, insieme ai produttori del territorio. Ogni tappa sarà un racconto di identità e tradizione, tra pane e birra artigianale, carciofi spinosi del Sulcis e pecora nera di Arbus, tra un patrimonio secolare e siti minerari, che custodiscono l’anima più autentica dell’Isola.

Mauro Usai, presidente della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara ha sottolineato: «Con Passi di Gusto vogliamo raccontare la Sardegna partendo dai suoi territori più veri, dove la natura, il lavoro e la cultura si intrecciano da secoli. Il cibo diventa un linguaggio universale per parlare di identità, accoglienza e sostenibilità. È un modo per far scoprire la nostra storia non solo attraverso i luoghi, ma anche attraverso i sapori». Il presidente Usai continua: «Il Cammino Minerario di Santa Barbara non è solo un itinerario da percorrere, ma un modo di vivere la Sardegna, per valorizzare le nostre comunità, le nostre biodiversità con la collaborazione dell’Agenzia regionale Laore, e i nostri produttori».

Le tappe – La prima tappa dell’evento, andata in scena il 29 novembre, ha visto protagonisti di due centri di Nuxis e Santadi. Il programma ha previsto un’escursione alla scoperta del nuovo percorso da Rocce Pranedda a Barrancu Mannu passando per la Tomba dei giganti. Il 6 dicembre da Guspini a Montevecchio. Escursione, degustazione, laboratori, masterclass e show cooking con Luigi Pomata e Leonildo Contis. Il 7 dicembre da Giba a Masainas, con uno show cooking con lo chef Manuele Fanutza. Il 13 dicembre da Su Portu de su Trigu (Sant'Anna Arresi) a Candiani (Sant'Anna Arresi), con uno show cooking con lo chef Nicola Paulis. In programma anche una masterclass con il sommelier Andrea Amadei. L’ultimo giorno, il 14 dicembre da Tratalias a Palmas (San Giovanni Suergiu). Programmato uno show cooking con lo chef Damiano Carrara e talk con Andrea Amadei.

