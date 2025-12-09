Assenza di vento e mare calmo hanno facilitato nuovi sbarchi di migranti lungo le coste del sud Sardegna. Ieri sera dal nord Africa ne sono arrivati nove.

Intorno alle 21 un gruppo di stranieri è stato visto mentre si allontanava dalla spiaggia di Porto Pino, nel territorio di Sant'Anna Arresi. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri.

I migranti sono stati rintracciati e bloccati. Sono tutti maggiorenni, in buone condizioni di salute.

Il barchino a bordo del quale hanno raggiunto le coste della Sardegna non è stato recuperato. I nove sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir.

