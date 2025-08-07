Incidente stradale questo pomeriggio a Portoscuso. Per cause da accertare una Renault Clio e un multi-spazio Renault Kangoo si sono scontrati. Ad avere la peggio gli occupanti del multi-spazio che dopo l’urto si è ribaltato finendo ruote all’aria sul marciapiede.

Immediata la chiamata al numero di emergenza, che dalla centrale operativa ha inviato sul posto il personale della medicalizzata del Sirai e della Solki soccorso. Personale medico che ha soccorso due occupanti del Kangoo, uno di loro è stato trasportato in codice rosso all’ospedale.

Sul posto anche i vigili del fuoco di Carbonia e i carabinieri che hanno effettuato i rilievi e accertato le cause del sinistro.

