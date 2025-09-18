Braccialetto elettronico per un 49enne di Gonnesa, accusato di maltrattamenti nei confronti della ex compagna, in alcuni casi picchiata anche davanti alla figlia piccola di lei.

Ieri sera i carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione all’ordinanza del Tribunale di Cagliari, che ha disposto per l’uomo il divieto di avvicinamento e comunicazione in qualsiasi forma con la persona offesa, una 37enne di Carbonia.

Tutto nasce da una denuncia presentata lo scorso 11 agosto dalla donna alla Stazione Carabinieri di Giba. La 37enne ha denunciato di essere vittima, da febbraio, di continui episodi di maltrattamento da parte dell’uomo, un operaio che l’avrebbe ripetutamente minacciata e in alcuni casi picchiata. Anche davanti alla figlia minore.

Immediatamente l’Arma ha avviato le indagini, gli elementi raccolti hanno portato alla misura cautelare eseguita ieri a Gonnesa.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata