Il Girotonno a Carloforte al via domani e per l’occasione è già stato attivato un servizio di sicurezza da parte dei carabinieri che ha portato a un primo arresto.

Proprio l’avvio dell’atteso evento che richiamerà la partecipazione di migliaia di persone, turisti e cittadini, ha portato a disporre servizi di controllo, così come l’anno scorso, per contribuire allo svolgimento in sicurezza della manifestazione, prevenire ogni forma di reato e garantire vicinanza al cittadino.

I servizi saranno garantiti dai carabinieri, sotto il coordinamento del Comando provinciale dell’Arma di Cagliari, in base anche a quanto emerso nel Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto del prefetto, Paola Dessì, in coordinamento con le altre forze dell’ordine. Saranno presenti pattuglie a piedi in uniforme da parte di Carabinieri della locale Stazione e del Comando Compagnia di Carbonia, pattugliamenti a mare con due motovedette e controlli di militari in borghese. E c’è già stato un primo arresto: un quarantunenne è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Cagliari, dovendo espiare una pena definitiva pari a tre anni, due mesi e due giorni di reclusione. Un cumulo di pene per i reati di tentata estorsione, violenza privata, evasione, resistenza a pubblico ufficiale, atti persecutori e danneggiamento.

Il comandante Provinciale Carabinieri di Cagliari, Generale di Brigata Luigi Grasso, ha evidenziato: «Anche quest’anno, i Carabinieri saranno al fianco del Comune di Carloforte, che ringrazio per la costante e proficua collaborazione, e a tutti i suoi generosi cittadini, in un momento importante come quello del “girotonno”, appuntamento di interesse e caratura internazionale. L’Arma, che, come noto, opera sull’Isola ogni giorno per tutto l’anno attraverso una Stazione particolarmente operativa e composta da militari molto capaci e volenterosi, assicurerà capillari servizi di controllo del territorio, specie, come sempre, con finalità preventive e di prossimità sociale, assicurando piena e consapevole disponibilità».

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