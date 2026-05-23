Una segnalazione partita dal senso civico di un cittadino e l’immediato intervento dei carabinieri hanno evitato il peggio. È accaduto nella notte ad Iglesias, dove un passante, nel percorrere la Strada Statale 130, è stato attirato da alcuni guaiti sommessi che rompevano il silenzio dell’area. Notata la presenza di una pattuglia dei carabinieri impegnata in operazioni di controllo del territorio, l’uomo ha deciso di fermarsi per spiegare ai militari quanto notato, precisando la zona esatta dei rumori.

I militari hanno quindi iniziato un'attenta perlustrazione tra le sterpaglie a bordo carreggiata, facendosi strada tra i rovi guidati dai guaiti. Quindi la scoperta: all’interno di un sacco abbandonato tra la vegetazione per sottrarlo alla vista dei passanti, tre cuccioli di pastore maremmano. Gli animali, sebbene infreddoliti e visibilmente spaventati, sono risultati fortunatamente in buone condizioni di salute.

I cuccioli, dopo le prime cure nella caserma dei carabinieri, sono stati affidati ai veterinari dell’ASL di Cagliari, che si occuperà di monitorare il loro stato salute e avviare le pratiche per l’adozione.

I militari hanno invece avviato le indagini finalizzate a identificare il responsabile dell'abbandono.

(Unioneonline)

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