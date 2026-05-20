I vandali sono tornati in azione colpendo un luogo simbolo della città di Carbonia fondata sul sacrificio dei minatori: a tre giorni dalla trentesima edizione di Monumenti aperti, qualcuno ha imbrattato con pseudo graffiti l'antica locomotiva a vapore risalente a un secolo fa che l'amministrazione comunale aveva acquistato e collocato a poche decine di metri dalle torri della grande miniera di Serbariu.

Le scritte sono state fatte sulla fiancata della locomotiva, che da tempo era divenuto un piccolo set fotografico apprezzato dalle famiglie. Sui social è esplosa indignazione e anche l'amministrazione comunale ha espresso condanna. Ora si pone il problema della sorveglianza del sito.

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