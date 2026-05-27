Sono 41 i migranti sbarcati lungo le coste del sud ovest della Sardegna ieri, tra di loro anche donne e bambini. Il primo sbarco è stato registrato a Carloforte. Arrivati 13 migranti tra i quali un minorenne.

Gli stranieri sono stati rintracciati dalle forze dell'ordine lungo la provinciale 103 intorno alle 7 del mattino.

Il secondo sbarco è avvenuto nel pomeriggio: arrivati otto uomini e una donna al porticciolo di Sant'Antioco.

Poco più tardi, altri 11 migranti sono arrivati sulla spiaggia di Maladroxia, sempre nel Sulcis Iglesiente; infine tre donne, tre bambini e due uomini sono sbarcati nelle vicinanze del Chia Laguna nel territorio di Domus de Maria. Tutti i migranti sono stati trasferiti nel Centro di prima accoglienza di Monastir.

(Unioneonline)

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