A San Giovanni Suergiu i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carbonia hanno arrestato in flagranza di reato un 44enne disoccupato, già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato

L’uomo è stato intercettato dai militari proprio mentre si allontanava con fare sospetto da un supermercato del centro. Insospettiti dall’atteggiamento, gli uomini dell’Arma hanno deciso di proseguire con un controllo durante il quale hanno trovato, nascoste in una borsa, tre bottiglie di alcol etilico, portate via poco prima dagli scaffali dell’attività commerciale.

Ricostruita tutta la vicenda e confermata la provenienza dell'alcool, la refurtiva è stata immediatamente recuperata e restituita al personale del punto vendita. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato posto ai domiciliari.

(Unioneonline/v.f.)

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