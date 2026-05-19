Uno sguardo alle barriere architettoniche che ancora esistono in città e il focus su uno dei mali più diffusi nella società anche del Sulcis, cioè il diabete. Con questo spirito questa mattina l’associazione Naba ha organizzato l’iniziativa “Disabile per un giorno, passeggiata per la vita”.

L’incontro è partito nel piazzale del centro intermodale e il corteo (con oltre seicento studenti) si è mosso verso l’anfiteatro di piazza Marmilla scortati dall’associazione di protezione civile Athena, la polizia municipale e l'accompagnamento del vicesindaco Michele Stivaletta e dell'assessora alle Politiche sociali Irina Piras.

La mattinata si è conclusa con la presentazione del progetto “Diabete, informati si può”, con l’intervento dei diabetologi dell'ospedale Cto di Iglesias e di altri esperti, famiglie e pazienti colpiti dal problema. All’iniziativa hanno preso parte tantissimi studenti dell’istituto Comprensivo Deledda- Pascoli- Don Milani e dell’istituto Sebastiano Satta trasformando l'evento di sensibilizzazione anche in una festa per i ragazzi che ne sono stati così coinvolti.

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