Giovanni Musu, ucciso con 13 coltellate mentre implorava pietàI carabinieri hanno arrestato il 38enne William Serra, l’unico sotto accusa per l’omicidio
Lo avrebbe colpito con tredici coltellate, prima alla schiena poi in altre parti del corpo, mentre Giovanni Musu, morente, implorava pietà e chiedeva il perché di tanta violenza. Poi lo sfregio finale, alla gola, e la sosta in attesa di vederlo spirare prima della fuga.
Sono alcuni dei dettagli agghiaccianti raccolti dai carabinieri che, guidati dal pm Danilo Tronci, ieri hanno chiuso il cerchio intorno a William Serra, il trentottenne che ritengono essere l’assassino di Giovanni Musu. Quei dettagli terrificanti li avrebbe raccontati lo stesso Serra all’ex compagna con dei messaggi sullo smartphone.
È caduto invece ogni sospetto nei confronti del secondo indagato, Marco Atzeni: sarebbe stato lui a trovare il corpo di Musu nella pineta di monte Rosmarino e a dare l’allarme mentre il presunto assassino era già fuggito.
