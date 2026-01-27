Lo avrebbe colpito con tredici coltellate, prima alla schiena poi in altre parti del corpo, mentre Giovanni Musu, morente, implorava pietà e chiedeva il perché di tanta violenza. Poi lo sfregio finale, alla gola, e la sosta in attesa di vederlo spirare prima della fuga.

Sono alcuni dei dettagli agghiaccianti raccolti dai carabinieri che, guidati dal pm Danilo Tronci, ieri hanno chiuso il cerchio intorno a William Serra, il trentottenne che ritengono essere l’assassino di Giovanni Musu. Quei dettagli terrificanti li avrebbe raccontati lo stesso Serra all’ex compagna con dei messaggi sullo smartphone.

È caduto invece ogni sospetto nei confronti del secondo indagato, Marco Atzeni: sarebbe stato lui a trovare il corpo di Musu nella pineta di monte Rosmarino e a dare l’allarme mentre il presunto assassino era già fuggito.

Tutti i dettagli su L'Unione sarda in edicola e nell'edizione digitale del quotidiano.

© Riproduzione riservata