Stava per scendere dagli scalini quando è inciampata e ha sbattuto con violenza la testa per terra, lasciando una pozza di sangue. È per fortuna fuori pericolo, ma le è stato diagnosticato un trauma cranico da tenere strettamente in osservazione, una pensionata di circa 80 anni di Carbonia rimasta vittima sabato mattina di una rovinosa caduta in via Dalmazia.

La donna si trovava nei pressi dell’ufficio Postale, quando nell’affrontare un dislivello potrebbe avere messo male un piede e non essersi accorta di una asperità del terreno. L’anziana ha così perso l’equilibrio ed è precipitata al suolo picchiando violentemente il capo.

Soccorsa immediatamente dai presenti e da un parente, è stata poi raggiunta da un’ambulanza di base del pronto intervento per il trasporto al Pronto soccorso dell’ospedale Sirai. Nonostante la violenza dell’urto la donna non avrebbe comunque mai perso conoscenza. Al Sirai le è stato diagnosticato un trauma cranico.

© Riproduzione riservata