A Carbonia è iniziata questa mattina la bitumazione dell'intera via Roma, una delle principali arterie stradali di Carbonia. L'assessorato ai Lavori pubblici diretto da Manolo Mureddu ha dato il via libera all'intervento nel novero di un programma diffuso che va avanti da anni e che ha già permesso la posa del nuovo manto di asfalto in una serie di strade (spesso disastrate) in centro e in periferia, comprese le frazioni, e che proseguirà nei prossimi mesi in altri comparti della città. Il sistema adottato è quello dell'accordo quadro.

In questo momento il traffico in via Roma sta subendo degli ovvi disagi e già stamattina purtroppo sono stati registrati intasamenti per chi giungeva da via Costituente e per chi arrivava da via Aspromonte dato che via Roma è dinanzi al centro intermodale. Disagi tuttavia limitati. Via Roma era da anni in situazioni critiche (benché in città altre strade siano in condizioni infinitamente peggiori) però trattandosi di uno snodo fondamentale del traffico urbano ed extraurbano, l'intervento non era più rinviabile. Alcuni punti erano peraltro caratterizzati da cedimenti e buche.

