Eurallumina, inizia il sesto giorno tra freddo e pioggia:«Il Mimit batta un colpo»Dal silo numero tre, gli operai al sesto giorno di presidio permanente chiedono una svolta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy
«Il Mimit batta un colpo»: dal silo numero tre dell'Eurallumina, gli operai al sesto giorno di presidio permanente chiedono una svolta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy che ha in carico la loro vertenza.
«Quinta notte,sesto giorno di presidio nel silo Eurallumina - dicono i lavoratori - nonostante il tempo proibitivo resistiamo, il presidio continua. Attendiamo per inizio settimana, se non prima risposte formali dal Mimit, batta un colpo».
Non è stata una notte facile, la quinta, per i quattro operai in presidio permanente a quaranta metri d'altezza, ma sono determinmati a continuare la protesta. «La nostra fabbrica è a un bivio, non possiamo permetterci di mollare».