Una sorpresa del tutto inattesa quella che ha visto protagonista ieri mattina Christian Figus, proprietario dell’allevamento Elite Edition Amstaf di Carbonia, quando due ufficiali del commissariato locale si sono presentati da lui con un verbale di accettazione di remissione di querela. Lo stupore è aumentato quando Figus ha scoperto che l’atto d’accusa riguardava il suo cane Pallino, un “therapy dog” che accompagna e assiste persone con disabilità.

L’allevamento di Figus si occupa di addestrare cani American Staffordshire Terrier. Tra i più noti c’è proprio Pallino, che spesso accompagna i suoi “pazienti” nel settore Distinti dell’Unipol Domus di Cagliari e, se necessario, presta loro assistenza. La querela era stata presentata da due guardie zoofile nell’ottobre 2023, a seguito di un evento svoltosi a Carbonia nell’estate dello stesso anno, durante il quale Figus non aveva messo la museruola al cane. Ieri mattina, finalmente, le accuse sono state ritirate, grazie alle qualifiche di Pallino: essendo un cane assistenza con un addestramento specifico, non era tenuto a indossare la museruola.

«Tutti conoscono Pallino, lavora dappertutto», spiega Figus. Sulla razza di Pallino persistono ancora numerosi pregiudizi, considerata pericolosa e inaffidabile. Tuttavia, durante l’evento il cane si è comportato in modo tranquillo con i bambini e, nonostante sia stato morso da un barboncino, non ha reagito in modo aggressivo. «Tutto dipende dall’addestramento», sottolinea Figus, aggiungendo che Pallino è un cane speciale, capace di riconoscere l’inizio di una crisi epilettica, attivarsi immediatamente per prestare assistenza e allertare i soccorsi.

All’interno dell’allevamento vengono addestrati anche altri cani assistenza, tra cui alcuni specializzati nell’allerta diabete. Oltre al suo lavoro presso l’Unipol Domus, Pallino è stato invitato a partecipare al derby Roma–Lazio, previsto per il fine settimana del 17 maggio 2026.

