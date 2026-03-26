Ennesimo incidente alle porte di Carbonia: tre feritiLo schianto all'ingresso nord della città: da tempo è stata chiesta la realizzazione di una rotatoria
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Ennesimo incidente all’ingresso di Carbonia. Teatro dell’impatto la solita intersezione di Sirai all’ingresso nord della città, sulla Statale 126.
Per cause da accertare una Fiat Punto si è scontrata con una Mercedes che percorreva la Statale in direzione Iglesias. A seguito dell’impatto é rimasta danneggiata un’altra vettura che si trovava parcheggiata nell’area di sosta lì accanto.
Sul posto il personale 118 dell’Auser e medicalizzata del Sirai: i soccorritori si sono presi cura di due coniugi che viaggiavano sulla Fiat, accompagnandoli al vicino ospedale Sirai, e del ragazzo a bordo della Mercedes.
Sul posto anche i vigili del fuoco, con gli agenti della polizia locale che hanno effettuato i rilievi e accertato le cause del sinistro.
Si tratta dell’ennesimo incidente che mette in risalto la pericolosità dell’intersezione in cui da anni si chiede che venga realizzata una rotonda, in modo da permettere di entrare ed uscire dalla città in sicurezza.