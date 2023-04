Misterioso ferimento a Sant'Antioco. Erano già trascorse le 23 quando un uomo è stato raggiunto da due colpi di pistola nelle campagne del paese.

Si tratta di un operaio che stava rientrando a casa a bordo di un autocarro. La macchina dei soccorsi si è messa in moto dopo una chiamata arrivata alla centrale operativa del 118.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Sant'Antioco e i militari del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Carbonia.

L'uomo, dopo le prime cure, è stato accompagnato in ambulanza all'ospedale Sirai. Non sarebbe in pericolo di vita. Dopo il ferimento sono iniziate le indagini per individuare l'eventuale responsabile. Mistero anche sul movente del gesto.

