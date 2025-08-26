Un giovane di 17 anni è caduto con la sua bici in un burrone ed è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio nelle campagne di Domusnovas, in una zona poco distante dal centro del paese.

Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo sarebbe scivolato con la bicicletta per circa sei metri, riportando diverse ferite tra le quali un trauma cranico.

Sul posto sono intervenuti l'ambulanza del 118 e l'elisoccorso che lo ha trasportato al pronto soccorso: il diciassettenne era cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

