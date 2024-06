Sono andati a finire contro gli scogli di Capo Teulada. Questa mattina 18 algerini, tra i quali un minorenne, sono stati avvistati e salvati da una motovedetta della Guardia di Finanza, reparto Aeronavale, in servizio di pattuglia nella zona.

I militari, dopo aver tranquillizzato gli occupanti, disincagliato il natante, per poi scortarlo fino al porto turistico di Teulada. Una delle persone a bordo era disabile, un’altra aveva accusato un malore: così è stato allertato anche il 118.

Ad attendere i militari in porto c'era un team interforze dell’Agenzia Frontex e due mezzi di soccorso dell’Areus, che hanno immediatamente trasportato i due algerini in difficoltà in ospedale. Gli altri, scortati da una pattuglia della Polizia di Stato di Carbonia, sono stati trasferiti nel Cpa di Monastir.

