Ha riscosso successo "Pedala per Peppe", con decine di ciclisti e amatori che si sono radunati in piazza Santa Barbara, nella frazione di Bacu Abis a Carbonia, per partecipare a un giro ciclistico di 12 chilometri nel ricordo di Peppe Calì, cittadino scomparso prematuramente nel 2018.

Il corteo ciclistico si è snodato fra la piazza Santa Barbara, le vie Pozzo Emilio, Monteponi, Monteneve, Monterosa, Pozzo Roth, Tallarita, Santa Barbara, Pertini, Biella, quindi passaggio anche in via Alessandria, Firenze, Cuneo, Olbia, Cogne, Lamarmora, Gavorrano, Argentiera e Piazza Idria, infine a Medau Brau. La manifestazione ha voluto ricordare un uomo appassionato di sport e conosciutissimo nella frazione mineraria di Carbonia.

