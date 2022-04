Fumo nero e odore forte e sgradevole: cumuli di pneumatici ma anche di ferraglia e di materiali plastici, insieme a masserizie, hanno preso fuoco nella notte costringendo all’intervento i vigili del fuoco del distaccamento di Carbonia.

Sono dovuti accorrere nella località Sirai, fra la strada provinciale e i dintorni di uno degli accampamenti rom, perché andava a fuoco una distesa di rifiuti indistinti.

A dare l'allarme sono stati alcuni residenti infastiditi dall'odore acre sprigionato dai materiali arsi.

L'incendio di per sé non era vasto ed è stato domato in tempo relativamente breve. Ma chi lo ha appiccato ha nuovamente creato disagio e ha sollevato ancora di più la questione legata alle condizioni di abbandono di tutta la vasta zona della periferia nord, caratterizzata da cumuli di immondizia abbandonata da molti anni.

Le fiamme hanno in parte colpito anche il sottobosco di macchia e eucalipti.

