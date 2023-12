Il feretro coperto con una bandiera del Cagliari, autografata dai giocatori, la chiesa di San Ponziano gremita per dare l’ultimo saluto a Renato Scanu, storico radiocronista del Sulcis. Conosciuto per le sue radiocronache al seguito del Carbonia calcio e del Cagliari, oltre che per numerosi altri sport come il volley, sempre in giro per l’Europa a raccontare numerosissime gare dei campionati esteri.

Il feretro (Murru)

Renato dal 2019 conviveva la SLA, non ha smesso un attimo di combattere contro, come lui lo ha definito – Il Mostro -, stava portando avanti una raccolta fondi da destinare alla lotta contro la SLA, ricevendo tantissime maglie di campioni del mondo sportivo, raccolta che verrà portata avanti dai familiari.

