Il giornalismo sportivo sardo in lutto. È morto a cinquantanove anni, il giorno prima del suo sessantesimo compleanno, Renato Scanu, storico radiocronista del Carbonia calcio per interi decenni.

Dal 2019 conviveva con la Sla, non rinunciando all’impegno sociale – con diverse iniziative all’insegna della solidarietà. Come quando aveva ricevuto centinaia di maglie da altrettanti sportivi, per cederle all’asta e raccogliere fondi da destinare alla battaglia proprio contro la patologia che lo aveva colpito.

Proprio il Carbonia Calcio, la società che Renato per anni aveva raccontato (la sua prima radiocronaca era del 1991) gli ha dedicato un pensiero: «La grande famiglia del Carbonia calcio piange oggi la scomparsa di Renato Scanu. Ai suoi famigliari le nostre più sentite condoglianze. Ciao Renato».

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata