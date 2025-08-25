San Giovanni Suergiu, la rabbia dei cittadini contro la discarica a Is Urigus: «Il nostro futuro non è un rifiuto»Protestano i residenti per il deposito che dovrebbe nascere nella cava: le prime case ad appena cento metri di distanza
Manifestazione questa mattina a San Giovanni Suergiu contro il discusso progetto del deposito di rifiuti speciali.
La discarica rischia di vedere la luce in una cava in zona Is Urigus, con le prime case a circa centro metri di distanza. Un piano che è in attesa del Provvedimento Amministrativo Unico Regionale.
Ma il territorio intanto dice no con una sollevazione popolare, raccolta firme e la contrarietà unanime del Consiglio comunale.
Questa mattina cinquecento persone sono partite dalla piazza di Is Urigus e hanno raggiunto l’ingresso della cava con striscioni e bandiere.
«Il nostro futuro non è un rifiuto», le scritte esposte in corteo. «Il Sulcis non si tocca, questa è l’ennesima invasione».
- IN AGGIORNAMENTO -