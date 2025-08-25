Manifestazione questa mattina a San Giovanni Suergiu contro il discusso progetto del deposito di rifiuti speciali.

La discarica rischia di vedere la luce in una cava in zona Is Urigus, con le prime case a circa centro metri di distanza. Un piano che è in attesa del Provvedimento Amministrativo Unico Regionale.

Ma il territorio intanto dice no con una sollevazione popolare, raccolta firme e la contrarietà unanime del Consiglio comunale.

Questa mattina cinquecento persone sono partite dalla piazza di Is Urigus e hanno raggiunto l’ingresso della cava con striscioni e bandiere.

«Il nostro futuro non è un rifiuto», le scritte esposte in corteo. «Il Sulcis non si tocca, questa è l’ennesima invasione».

