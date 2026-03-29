Il meteo ha provato a fare i dispetti ma non ha prevalso e la passeggiata nella valle carsica del rio Cannas si è rivelata un successo. Oggi l’associazione "Grotta dei fiori", nata dieci anni fa e capace di creare all’uscita di Carbonia un parco e un piccolo zoo, ha organizzato una giornata intera dedicata alla scoperta delle meraviglie a due passi dalla città, fra natura selvaggia, storia millenaria e sapori autentici.

Le guide hanno condotto gli escursionisti nella valle del rio Cannas, sulla strada per Sirri, formatasi circa mezzo miliardo di anni fa, alla scoperta dei caratteri naturalistici, geologici, culturali e archeologici della vallata con visita alla fattoria didattica.

Nel cuore del territorio comunale di Carbonia la grotta dei fiori è un’oasi di 12 ettari, il parco custodisce 50 grotte e tracce archeo minerarie, come cave di barite e fornaci. Pochi giorni fa l’associazione e il sito hanno ricevuto un riconoscimento ufficiale davvero speciale: sono stati inseriti nelle tappe del Cammino storico, religioso, minerario Santa Barbara.

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